"Українська команда" передала партію великих дронів-камікадзе батальйону "Свобода"

Волонтерський штаб "Українська команда" передав партію великих дронів-камікадзе бійцям батальйону "Свобода" 4 бригади оперативного призначення "Рубіж" Нацгвардії України.

Про це повідомляється на фейсбук-сторінці "Української команди".

Читайте також Волонтери "Української команди" і Володимир Кличко привезли дрони, РЕБи та броньовик на Донбас

"Передали ще одну партію великих дронів-камікадзе батальйону "Свобода" Нацгвардії України. Сьогодні бійці батальйону "Свобода" у дуже важких умовах б’ють орків на Сіверському напрямку", – йдеться у повідомленні.

Керівник "Української команди" Артур Палатний відзначив бойовий дух та високу вмотивованість бійців "Свободи".

Ці хлопці з самого початку повномасштабної війни – на найважчих ділянках фронту. Попри це, вони зберігають бойовий дух і надзвичайну вмотивованість. Впевнений, наші дрони допоможуть їм ще швидше очищати українську землю від загарбників,

– сказав Артур Палатний.

Волонтери подякували українцям, які допомагали збирати на дрони. Раніше повідомлялося, що "Українська команда" передала партію літаків-камікадзе 3 штурмовій бригаді на Харківський напрямок.

Також нагадаємо, що Володимир Кличко разом з волонтерами "Української команди" з’їздили на Донбас та привезли трьом бригадам FPV-дрони, "Мавіки", системи РЕБ та український броньовик "Кобра" вартістю 250 тисяч доларів.