Про це волонтери повідомили на сторінці у фейсбуці, інформує 24 Канал.

Дивіться також Найважчий місяць у 2025 році й битви одразу за 9 ключових міст: як змінилася лінія фронту за тиждень

Що відомо про це?

В "Українській команді" розповіли, що передали партію потужних зарядних станцій з додатковими батареями бійцям 28 бригади імені Лицарів Зимового Походу.

Ці хлопці стримували ворога на Миколаївщині, звільняли Херсонщину і вже три роки героїчно боронять Донбас,

– зауважили волонтери.

Військовим передали зарядні станції: дивіться відео

Керівник волонтерського штабу Артур Палатний наголосив, що електроенергія дуже потрібна захисникам.

Нашим хлопцям на передовій зараз вкрай потрібна електроенергія. Щоб заряджати все й одразу, а не вибирати, що сьогодні найбільш потрібно: рація, РЕБ, БпЛА чи Starlink. Упевнений: наша підтримка допоможе їм ще краще виконувати бойові завдання і збереже життя,

– сказав Палатний.

Раніше "Українська команда" передала великі партії зарядних станцій Третьому армійському корпусу, полку "Ахіллес" Сил безпілотних систем, спецпідрозділу "Артан" ГУР МО та іншим підрозділам. Також повідомлялось, що "Українська команда" проводить великий збір на сіткомети, які здатні захистити бійців від ворожих дронів, в тому числі на оптоволокні.