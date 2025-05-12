"Українська команда" системно підтримує захисників: волонтери передали автівку 101 бригаді ТрО

Волонтерський штаб "Українська команда" передав черговий позашляховик бійцям 70 батальйону 101 бригади ТрО на Сумський напрямок.

Про це повідомляє 24 Канал із посиланням на сторінку "Української команди" у фейсбуці.

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Військовослужбовці 70 батальйону 101 бригади ТрО захищали Сєвєродонецьк, били окупантів під Куп'янськом і Роботиним, а зараз стримують їх на Сумщині, йдеться у повідомленні "Української команди".

Сумський напрямок зараз – один із найнапруженіших на фронті. Там дуже гаряче. Щоденні бої. Нашим воїнам дуже потрібна наша підтримка. Позашляховик на передовій – це швидкість та безпека. Можливість вчасно виконувати бойові завдання, не наражаючи на зайву небезпеку життя воїнів,

– сказав керівник "Української команди" Артур Палатний.

Він запевнив, що "Українська команда" й надалі буде підтримувати тих, хто тримає найскладніші ділянки фронту.

Допомога 101 бригаді ТрО: дивіться відео

Раніше "Українська команда" передала позашляховик 153 окремій механізованій бригаді ЗСУ.

Також повідомлялося, що за час повномасштабної війни "Українська команда" передала на передову понад 80 автомобілів. А також більш ніж 3000 безпілотників, десятки тепловізорів, старлінків, станцій РЕБ та іншу техніку. Загалом волонтерський штаб надав майже 1720 тонн допомоги загальною вартістю майже пів мільярда гривень.