"Українська команда" продовжує збір на теплі набори для захисників на передовій

Волонтерський штаб "Українська команда" прискорює збір на теплі набори для військових на передовій. Необхідно, щоб захисники встигли їх отримати до настання морозів.

Про це повідомили на фейсбук-сторінці "Української команди". Яка вартість одного набору для обігріву – розповідаємо далі.

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Волонтери планують обігріти 50 тисяч військових

"Разом з календарем змістились й хрещенські морози. За прогнозом, за пару днів – до мінус двадцяти. Наступного тижня – суцільні морози. Уявіть, як воно нашим захисникам в окопах. Маємо обігріти 50 тисяч наших хлопців та дівчат на передовій. Донать сьогодні на теплі набори для наших захисників, щоб наступного тижня доїхало", – йдеться у повідомленні волонтерського штабу.

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В "Українській команді" зазначили, що вартість одного набору для обігріву бійців – 140 гривень.

140 гривень – один зігрітий боєць. 4200 гривень – зігрітий цілий взвод. Зігрій своїх, щоб вороги палали!

– закликає "Українська команда".

Долучитися до збору і зігріти захисників можна за посиланням.