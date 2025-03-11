Українська команда залишається: Зеленський розповів про візит до Саудівської Аравії

Володимир Зеленський провів зустріч із принцом Саудівської Аравії у Джидді. Українська команда залишається в Джидді для роботи з американською у вівторок, 11 березня.

Зеленський зазначив, що "ми сподіваємось на практичний результат". Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на допис лідера в телеграмі.

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Візит Зеленського до Саудівської Аравії

Під час офіційного візиту до Саудівської Аравії Володимир Зеленський у Джидді провів зустріч зі Спадкоємним принцом Мухаммадом бін Салманом Аль Саудом.

Він висловив вдячність за мудрий погляд на міжнародну ситуацію та за підтримку України. Було дуже важливо почути слова впевненості в українському майбутньому, додав президент.

За його словами, вони обговорили всі основні питання порядку денного – як двостороннього, так і з іншими партнерами.

Відзначив зусилля Мухаммада бін Салмана Аль Сауда, які допомагають наближати справжній мир. Саудівська Аравія надає дуже важливий майданчик для дипломатії, і ми це цінуємо,

– зазначив президент.

Зеленський підкреслив, що українська команда залишається в Джидді для роботи з американською командою у вівторок, 11 березня, і "ми сподіваємось на практичний результат".

Українська позиція на зустрічі буде абсолютно конструктивною,

– наголосив гарант.

Глава держави вже вирушив до України, про що 24 Каналу повідомили в Офісі Президента.

"Дуже детально обговорили з Мухаммадом бін Салманом Аль Саудом кроки й умови, які можуть закінчити війну та зробити мир надійним і тривалим. Особливо наголосив на питанні звільнення полонених і повернення дітей, що може стати одним із ключових заходів для встановлення довіри до дипломатичних зусиль. Значну частину розмови присвятили форматам гарантій безпеки", – повідомив деталі зустрічі президент України.

Він додав, що наша країна цінує готовність Саудівської Аравії розвивати економічну співпрацю та інвестувати в Україну. Вони обговорили ключові сектори для інвестицій, починаючи з безпеки, енергетики та інфраструктури. "Однаково бачимо можливості економічного розвитку та взаємодії завдяки відбудові в Україні", – зазначив лідер.

Зеленський розповів, що Спадкоємний принц розповів про амбітну економічну стратегію Саудівської Аравії, і побажав успіху нашим партнерам.

"Готові співпрацювати. Впевнені, що взаємодія між нашими країнами та регіонами додає сили й нашим народам, і всьому світові", – підкреслив президент.

Додамо, що Зеленський також зустрівся і з прем’єр-міністром Королівства Саудівська Аравія Мухаммадом бін Салманом Аль Саудом, про що повідомили в пресслужбі ОП.

Лідер подякував за продовження діалогу та запрошення відвідати Саудівську Аравію, особливо в час священного місяця Рамадан.