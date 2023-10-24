Українська компанія поставила до Ізраїлю кровоспинні засоби на замовлення фонду зі США

Партію з 5 тисяч гемостатичних бинтів "Гемостатик" поставила до Ізраїлю українська компанія "Сента Фарм", яка й виготовила ці вироби.

Замовником виступила американська благодійна організація Global Friends Foundation із Нью-Йорку.

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Як зазначили представники "Сента Фарм", це велика честь – виконати дане замовлення від американських партнерів.

Це визнання якості нашого продукту, який не поступається закордонним аналогам. Ми також передаємо свій продукт в українські армійські підрозділи, які активно ним користуються для надання першої медичної або домедичної допомоги на полі бою,

– наголосили у компанії.

До Ізраїлю привезли український "Гемостатик" / Фото "Українських Новин"

Що відомо про "Гемостатик" від "Сента Фарм"

"Гемостатик" від "Сента Фарм" є єдиним сертифікованим кровоспинним бинтом серед українських виробників. Компанія виготовляє гемостатичні засоби у формі гофрованих бинтів, рулонних бинтів, серветок тощо, до складу яких входить унікальна гемостатична композиція.

Завдяки властивостям компонентів композиції "Гемостатики" призначені для зупинки інтенсивних кровотеч, включаючи кровотечі з магістральних судин (артерій), у тому числі в "польових" умовах на етапі надання само-, взаємо- та першої домедичної чи медичної допомоги.

Як працює "Гемостатик"

Принцип дії "Гемостатика" полягає у тому, що компоненти виробів:

швидко вступають в контакт з кров’ю та прискорюють її згортання,

заповнюють порожнину рани,

викликають формування згустку за 30 – 40 секунд.

Повна зупинка кровотечі відбувається менше ніж за 3 хвилини.

Важливо, що компоненти препарату не осипаються з носія та не залишаються на руках, що запобігає їх потраплянню на слизові оболонки очей та дихальних шляхів.

За весь період клінічних досліджень та експлуатації відсутні випадки повторного відновлення кровотеч після застосування "Гемостатика". Засіб може використовуватись за жорстких кліматичних умов (температура від -40˚С до +50˚С, вологість може перевищувати 95%).