Аналог Storm Shadow: наскільки близька Україна до створення власної крилатої ракети

Україна розробила ракету-дрон "Паляниця". Є сподівання на те, що наступним кроком буде виробництво власної крилатої ракети.

На цю тему в ефірі 24 Каналу розмовляли з військовим експертом, засновником БО "Реактивна пошта" Павлом Нарожним. За його словами, Україна вже має власну протикорабельну крилату ракету. Це – "Нептун".

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Чи здатна Україна виготовляти крилаті ракети

Як наголосив Нарожний, відомо, що "Нептун" є наземного базування. Наразі Україна не має крилатої ракети, яку можна було б запустити з літака. Умовний аналог Storm Shadow.

Загалом це один крок. Від наземної ракети – до повітряної. Там, звісно, є питання в системі пуску, в навігаційній системі тощо. Але нагадаю, що в часи СРСР в Києві виробляти ракету Х-55, двигун до якої робив "Мотор Січ". А електроніку робили на заводі "Артем". Не думаю, що там є технології, які ми не здатні повторити,

– сказав Нарожний.

Ймовірно, найбільша проблема – виробництво реактивного двигуна невеликих розмірів. Утім, якщо Україна змогла створити "Нептун", то цілком можливо, що здатна буде розробити власну крилату ракету повітряного базування.

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