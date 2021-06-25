Українська "Мрія" в Британії "здула" паркан разом з людьми: відео

В аеропорту біля британської авіабази Брайз-Нортон стався невеличкий інцидент за участю українського літака "Мрія". Під час зльоту ударна хвиля від потужних двигунів Ан-225 знесла паркан летовища.

Разом з металевим парканом знесло й кілька журналістів, які якраз хотіли побачити злет найбільшого у світі літака.

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Як все відбувалося

Десятки людей зібралися біля військової британської авіабази Брайз-Нортон подивитися на злет українського транспортного літака "Мрія". Ан-225 щойно повернувся до виконання рейсів після ремонту.

Фотографи скупчилися за огорожею, аби відзняти зліт "Мрії", проте паркан не витримав потужності двигунів та завалився.

На щастя, внаслідок інциденту ніхто не постраждав, але кілька людей на собі відчули всю велич українського літака.

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Не минулося без скандалу

Один з очевидців ситуації пожартував: "треба надіслати росіянам рахунок за це". Фраза викликала обурення у користувачів мережі. Вони присоромили коментатора за те, що він не знає, що "Мрія" – це український літак.