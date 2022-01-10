Українська "Мрія" вразила поляків ефектним приземленням у Польщі: епічне відео

Український літак Ан-225 "Мрія" приземлилася у Польщі. Він "розрізав" густий туман на 2 частини.

Відео у фейсбуці опублікував один з очевидців події. За інформацією сервісу Flight Radar 24, 9 січня літак "Мрія" виконувала рейс Стамбул – Жешув.

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На опублікованому ролику видно, що територію огорнув густий туман. Тож спочатку на відео лише чути звук шести двигунів літака, що наближається, однак самого повітряного судна не видно.

Згодом Ан-225 з'явився просто над спостерігачами. При цьому літак-гігант "розрізав" туман й успішно пішов на посадку. Хмари, які розітнув літак, залишились у небі поділеними на двоє, а посередині залишила смуга блакитного неба.

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