Українська Одеса під надійним захистом: фото військових

Українська Одеса, як і всі міста, під надійним захистом наших військових. У мережі опублікували фото ЗСУ.

Українські військові відрізняються від усіх захисників світу силою духу та відданістю країні. Тому їх ніколи і нікому не здолати.

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Захисники Одеси – не виняток, тому українське місто – під надійною обороною. Одесити навіть не сумніваються в цьому. Свою повагу та вдячність вони висловлюють у коментарях під фото:

Дякуємо вам за захист нашої землі та допомогу всім нам і підтримку в цей час!

З нами Бог і ніхто проти нас! Слава Україні! Слава ЗСУ!

Дякуємо! Пишаємось! З вами Бог!



Захисники Одеси / Фото Генштабу ЗСУ



Українські військові / Фото Генштабу ЗСУ



Захисники в Одесі / Фото Генштабу ЗСУ

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