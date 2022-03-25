Українська ППО збила 2 ворожі літаки та 2 безпілотники

Українські військові продовжують завдавати влучних ударів по ворожій авіації. За минулу добу, 24 березня, силам нашої протиповітряної оборони вдалося ліквідувати 2 літаки та 2 безпілотники окупантів.

Інформацію про чергові успіхи нашої ППО повідомив Генеральний штаб. Там додали, що провести вдалу операцію 24 березня вдалося й Повітряним силам ЗСУ.

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Повітряні сили також завдали втрат окупантам

Так, минулої доби угруповання Повітряних сил вразило 6 повітряних цілей ворога. Ідеться про 1 літак, 1 безпілотник та 4 крилаті ракети.

Навіть у нерівних умовах українська авіація продовжує завдавати ворогу втрат. Повітряні сили не тільки патрулюють небо та прикривають війська та об'єкти – наша ударна авіація ще й знищує колони бронетехніки, логістичні центри та скупчення окупаційних військ.

Раніше в Генштабі пояснили, що останніми днями російські окупанти знизили авіаційну активність у небі над Україною. Натомість вони почали нарощувати присутність своїх БПЛА для ведення розвідки.

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