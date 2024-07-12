Найбільше знищених кораблів на нашому рахунку, – Юсов про цікавість Заходу до української зброї

Представника Головного управління розвідки запитали, чи цікавляться західні союзники українською зброєю. Зокрема, дронами MAGURA V5.

В ефірі національного телемарафону 12 липня Андрій Юсов ствердно відповів на це запитання журналіста, – інформує 24 Канал.

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Партнери цікавляться українськими розробками

Разом з тим, за словами речника, сьогодні українська зброя має працювати насамперед на звільнення української землі та неба, і загалом це зараз відбувається.

Так, звичайно цікавить (західних партнерів українська зброя – 24 Канал). Це технологічні особливості, особливості застосування. Цікавить досвід фахівців ГУР МО та операторів-спецпризначенців.

Як констатував Юсов, українці зараз мають не лише найбільший та найкращий досвід протистояння російській армії, але й найбільший досвід застосування багатьох новітніх систем.

Скажімо, морські дрони є не лише в Україні, але бойове й результативне їхнє застосування, найбільша кількість знищених кораблів – саме на рахунку українських спецпризначенців.

З-поміж морських дронів, звісно, першість тримає – MAGURA V5, який уразив не один російський корабель.

Міжнародні експерти відзначають MAGURA V5 у своїх дослідженнях. Зокрема, авторитетне польське видання заявило , що це найбільш ефективний морський дрон російсько-української війни.

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Речник ГУР Юсов додає, що разом з іншими складниками Сил безпеки та оборони України результативність дронів MAGURA V5 невпинно зростатиме.