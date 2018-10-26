Українська креативна агенція Banda Agency отримала престижну дизайнерську премію Red Dot

Українська креативна агенція Banda Agency стала найкращою у світі у 2018 році за версією міжнародної дизайнерської премії Red Dot.

Про це повідомляє офіційний Twiter-акаунт нагороди.

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"Вітаємо всю команду із заслуженим успіхом!" – мовиться у дописі.

Once again great news for Banda Agency. The creatives from @Ukraine are the Red Dot: Agency of the Year 2018. Congratulations to the entire team on their well-deserved success! Let’s celebrate it at the Designers’ Night! #reddotgala #rdaoty pic.twitter.com/lQPVUc0NWU — Red Dot (@reddot) October 26, 2018

Крім звання найкращої агенції, українці здобули також Red Dot Grand Prix – головну нагороду премії. Так, найкращим визнали проект Banda Agency для бренду ОККО.

Another Red Dot: Grand Prix went to Banda Agency for the brand design “OKKO” by the Ukrainian chain of service stations. Congrats! #reddotgala pic.twitter.com/vCEajA9UXj — Red Dot (@reddot) October 26, 2018

Зауважимо, більшість переможців цьогорічної премії стали відомими у серпні, натомість офіційна церемонія нагородження відбулася 26 жовтня у столиці Німеччини – Берліні. Зокрема, на заході оголосили кількох раніше не оголошених переможців, включно із гран-прі, яке отримала Banda Agency.

Здобуття нагороди Red Dot Grand Prix уже прокоментував креативний директор Banda Agency Павло Вржещ.

"Зробити видатний дизайн у такій далекій від дизайну категорії, як заправні станції – це справді виклик. У всьому світі заправки є далекими від дизайну. Саме тому журі настільки високо оцінили цю роботу. Подібні проекти виділяються та стають прикладом для категорії", – зазначив він у коментарі для The Village.

До слова, це вже друга поспіль нагорода Red Dot Grand Prix для Banda Agency: у 2017 році агенція отримала Red Dot Award за дизайн ВДНГ, а також головну відзнаку Red Dot Grand Prix за брендинг Євробачення-2017 (спільно з агенцією Republique – 24 канал).

Нагадаємо, у червні українські агенції Banda Agency та Republique за брендинг Євробачення-2017 також отримали бронзову нагороду "Каннських левів" в категорії Desing Lions.

Що таке The Red Dot Award? Це міжнародна дизайнерська премія, яку вручають більш ніж 50 років. Нагородженням займається "Центр дизайну землі Північний Рейн-Вестфалія" з німецького міста Ессен. У 2018 році у межах конкурсу 24 експерти журі оцінили понад 8 600 робіт з 45 країн. Щороку премія вручає сім гран-прі – за видатне досягнення у комунікаційному дизайні. У 2018 році українські компанії отримали 16 нагород Red Dot. Сім із них – проекти Banda Agency. Зокрема, агенцію відзначили за брендинг України Ukraine Now.

Що таке Banda Agency? Це українська креативна агенція з головним офісом у Києві. Створює проекти здебільшого у категоріях алкогольні та безалкогольні напої, товари широкого вжитку, телеком, фінанси, продаж нерухомості, лакшері, рітейл, продукти харчування, спортивні товари. Клієнтами компанії є такі відомі виробники та бренди, як Puma, OLX, New Products Group (торгівельні марки Apps, Shake, Nonstop, Why Not, Pit Bull – 24 канал), Parimatch, "Велика кишеня", "Моршинська", Borjomi, МХП тощо. Як наголошується на сайті компанії, "90% того, що ми вигадуємо, – ми робимо самі". Згідно з міжнародним рейтингом Effie Index 2013, Banda Agency визнано найефективнішим незалежним рекламним агентством у світі. З роботами Banda Agency можна ознайомитися тут.