Українське політичне і військове керівництво мають повне взаєморозуміння, – Лещенко

Лещенко спростував фейк про начебто "конфлікт між українським військовим та політичним кервництвом". Насправді очільники мають спільні погляди і постійно контактують.

Військове та політичне керівництво обмінюються інформацією кожного дня. Про це під час брифінгу заявив Сергій Лещенко, повідомляє 24 канал.

Цікаво Порошенко має багато причин напружитися, Медведчук – одна з них, – Лещенко

Офіційно заявляю, що українське політичне керівництво та українське військове керівництво мають спільні погляди, перебувають в режимі щоденного обміну інформацією,

– наголосив Лещенко.

Цей фейк, за словами Лещенка, поширює одна з опозиційних партій, яка "дуже прагне повернутися до влади".

Зверніть увагу – Брифінг п'яти президентів у Києві (Україна, Польща, Естонія, Латвія, Литва): відео