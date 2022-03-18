Українське суспільство пережило шок від "рускої" культури, – музикант Горовий

Українці тривалий час слухали російську музику та читали їхню літературу. Руслан Горовий вважає, що це дуже шокувало українське суспільство. Зараз важливо не повторювати цієї помилки.

Про це музикант та волонтер сказав в ефірі 24 каналу. Він закликав цінувати українську творчість.

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"Українське суспільство пережило такий шок від цієї "рускої" культури… Я сподіваюсь, її вже не будуть "ковтати" в такій кількості", – зазначив Горовий.

Одна річ читати Шаламова про те, що робили з Росією і Україною, а інша річ – слухати якусь російську попсу,

– наголосив він.

Горовий: У нас буде ренесанс

Музикант запевнив, що за 8 років війни в Україні народилось дуже багато прекрасної музики і літератури.

"Повірте мені, я точно знаю. У нас величезний пласт вже є, далі буде точно ренесанс. У мене немає жодного сумніву у цьому", – підсумував Горовий.