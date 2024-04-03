"Голодомор 3․0": більшість аграріїв окупованого Півдня опинилися практично у рабстві

Відрізавши Київ від моря на початку війни, Росія прагнула одержати монополію на постачання аграрної продукції у світі. Далі Кремль хотів шантажувати всіх контролем за ціною не зернові.

Якби окупанти відмовились експортувати потрібну кількість продукції у країни третього світу, то це б призвело до масових заворушень, наприклад, в Африці. Це б збільшило міграцію людей до Європи. Таким вчинком Путін хотів змусити світ пробачити йому війну в Україні та зняти санкції, гарантувавши безперебійний експорт зернових та нафтопродуктів світу.

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24 Канал роздобув тисячі документів росіян, що стосуються експорту зернових з окупованих частин Запорізької, Херсонської, Донецької областей та Криму.

Як аграрії окупованого Півдня опинилися практично у рабстві

Встановивши контроль над містами та селищами, налагодивши роботу окупаційних адміністрацій, у березні – травні 2022 року окупанти почали на новоокупованих регіонах проводили прискорену підготовку до впровадження аналога продрозкладки. Росія:

почала обліковувати землі та врожай фермерів;

аграріїв поставили перед вибором: співпрацювати чи потерпати від злиднів та голоду.

Також окупанти:

змушували місцевих підприємців продавати Росії за безцінь мільйони тонн зернових та соняшника;

знищували товар, забирали його силою чи блокували можливість кудись вивезти;

заборонили вести будь-яку діяльність у полях без отримання російського паспорта та дозволу на роботу.

Фактично єдина причина, чому російські загарбники не влаштували на окупованих територіях повноцінний голодомор полягає в тому, що війна затягнулася значно на довший період, ніж хотіли у Москві. Займатися настільки масштабними покараннями за спротив, а паралельно підтримувати певний порядок у захоплених містах і проводити наступальні чи оборонні операції, росіяни фізично не могли. Натомість немає жодного сумніву в тому, що вони аж ніяк не відмовилися від повторення дій катів українського народу у випадку власної перемоги.

Проте зараз росіяни були змушені обмежитись тотальним терором та фактичним викраденням зерна, не створивши дефіциту продуктів на Херсонщині й Запоріжжі.

Попри це, масштаби вивезення й продажу врожаю лише збільшуються. Прибуток йде росіянам, а більшість аграріїв на окупованому Півдні опинились фактично у рабстві.

Скільки зерна росіяни викрали з окупованого Півдня

Видання Bloomberg написало, що у 2022 році Росія на окупованому Півдні забрала в українців лише пшениці на понад 1 мільярд доларів. Проте ця цифра не точна.

У 2023 році Кремль більше вивозив зерно. Однак тепер росіяни продовжують свої злочини, адже попит на ячмінь, пшеницю, ріпак, соняшник та інші товари на світовому ринку досі є. Ба більше, багатьом країнам байдуже, що вони купують в крадений товар у росіян. Адже навіть в офіційних документах країною походження товару вказують не Україну.