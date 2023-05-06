Нацизм не має повторюватись, – українські активісти проведуть за кордоном кампанію UnitedWeWin

Українці у понад 40 містах різних країн світу проведуть демонстрації у рамках всесвітньої кампанії #UnitedWeWin, приуроченої до Дня пам’яті та примирення. Заходи відбуватимуться з 6 по 10 травня.

Організатори наголошують, ця подія має нагадати всім демократичним країнам, що страшні злочини нацизму не мають повторюватись.

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Додають, що Україна сьогодні в коаліції держав-партнерів протистоїть нео-нацистському режиму путінської Росії, який здійснює жахливий геноцид в Україні. Весь світ має об’єднатися і посилити підтримку України задля Перемоги над сучасною версією нацизму – рашизмом.



Кампанія UnitedWeWin / Фото організаторів

Як відбуватимуться акції

Учасники акцій планують провести мітинги у відомих локаціях своїх міст та висловити подяку країнам, які підтримують Україну в її боротьбі за життя, незалежність та територіальну цілісність.

Окрім того, мітингарі закликатимуть демократичний світ звернути увагу на злочини геноциду та інші військові злочини, які чинить Росія в Україні, а також – засудити й покарати воєнних злочинців.

Активісти закликатимуть підписати петицію "Геть Росію з ООН!", тому що країна-терорист не має права бути членом РадБезу ООН. Вона перебуває там протиправно, систематично зловживаючи правом вето. Це має бути припинено шляхом реформування РБ ООН і змін до статуту ООН.