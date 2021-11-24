Українські антивакцинатори працюють за методичками Кремля

У Києві 24 листопада відбувся черговий "захід" антивакцинаторів, під час якого вони самі себе викрили. Далі читайте російською.

Вот эти тёти (на фото – ред.) из антивакцинаторской конторы под названием "Права людини" стоят на очередной акции против "вакционного геноцида" с весьма интересными плакатиками.

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Во-первых, QR-коды. Это не про Украину, болезные, это про Россию. Именно там собирались соответствющий закон запустить. У нас в ходу сертификаты.

Во-вторых, если пойти по этому коду, то забредёшь прямиком на сайт "Единой России". Вы серьёзно? Ничего не смушает?

И, в-третьих, внезапно, точно такие же картонки (причём, один в один) мелькали на антивакцинаторских тусовках в Молдове.

Надо понимать, что наши отечественные лучшие "вакционные геноциды" и их молдавские "братья по разуму" наглядную агитацию и методические указания получают в одном месте. И не трудно понять, в каком именно, раз там российские QR-коды.

Но продолжаем геноцидить. Только не останавливайтесь. Впереди ещё бустерная вакцинация: потому – больше хороших и разных "геноцидов".