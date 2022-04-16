Українські армія та влада повністю контролюють Харків, – мер

У міськраді Харкова наголосили, що українська армія підготовлена та тримає оборону міста. Натомість міська та обласна влада повністю контролюють Харків.

Про це в ефірі "Радіо Свобода" повідомив мер міста Ігор Терехов. Проте російські окупанти продовжують геноцид українського народу.

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Ситуація в Харкові

Сьогодні, 16 квітня, російські війська вчергове завдали ракетного удару по мирному кварталу, де працював ринок. Внаслідок обстрілу загинули 2 людини, ще 32 – отримали поранення різного ступеня тяжкості, наразі їх рятують медики.

Днем раніше росіяни вдарили касетними бомбами по житловому району ХТЗ – загинули мирні люди, серед них діти.

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Загалом від початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну окупанти зруйнували 2 061 будинок Харкова.

Ігор Терехов вважає, що такими діями ворог намагається посіяти хаос, але поки що – безрезультатно.

Ми згуртовані та працюємо, в тому числі всі комунальні служби, медики. Ситуація – контрольована, попри моторошні кадри, які ви показуєте, а я щодня бачу в місті. Ми тримаємося. Наше місто було, є і буде частиною цілісної України. Ми відстоїмо своє місто, свою країну та обов'язково переможемо! Кістьми ляжемо, щоб ворог не зайшов у місто,

– сказав міський голова.

Він додав, що на підступах до Харкова ворог постійно зазнає втрат. ЗСУ стримують атаки й часом переходять у контрнаступ. Незламну силу волі демонструють і самі харків'яни

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