Від роботи "богів війни" здригається небо: як артилеристи 95-ї бригади нищать ворога

На Луганщині наші артилеристи 95-ї бригади ДШВ продовжують нищити російських окупантів. Цих Героїв називають богами війни.

Від зброї наших захисників здригається небо. Як працюють артилеристи 95-ї окремої десантно-штурмової бригади ДШВ ЗСУ – читайте далі.

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95-я бригада – боги війни

Артилерійський підрозділ житомирських десантників розташувався у напівзруйнованій хаті на околиці малесенького села, що на Луганщині. Вони звичайні чоловіки та хлопці у формі. Деякі зовсім юні, вони підписали контракт майже одразу після школи, а хтось мобілізувався після 24 лютого.

Хата довго пустувала, а ми її трохи привели до ладу. Проте довго тут не затримаємося. Де тільки не жили – і в землянках чи просто в нашому КрАЗі, а коли не має де, то завжди можна дістати звичайний намет,

– розповів головний сержант артилерійської батареї Олександр.

Коли на вулиці дощ, то чоботи артилеристів грузнуть у розмитому ґрунті. Буквально з-під землі, зі схрону вони дістають снаряди. Заряджають, декілька секунд навідник застигає, дивлячись в панораму (приціл гаубиці), потім робить півкроку назад і простір буквально розриває вибух. За нею ще одна гаубиця випускає снаряд, а згодом ще один.

Усе це відбувається занадто швидко. Хлопці злагодженими завченими рухами заряджають гаубиці, чується "постріл" і за ним надто гучний звук, що його всім тілом відчуваєш. Біля установки з’являється клубок диму, він розсіюється до моменту наступного пострілу. А потім лунає "відбій".

Так само швидко Д-30 ховаються під брезентом та маскувальними сітками, снаряди – в схрон. Чоловіки швидко йдуть до тимчасового дому. Через хвилину хтось буденно курить на порозі в сінях, хтось пішов допивати вже холодну каву.

"Отака у нас робота – брудна, важка і весь час в очікуванні. Постійно з переїздами. Тільки облаштувався, а вже знову треба переїжджати. Тому деякі наші хлопці завжди в наметі сплять, навіть коли є можливість у теплій хаті ночувати. А все для того, щоб не звикати до тепла, бо завтра знову десь у полі в землянці поселимося", – розповів головний сержант батареї.

Деякі хлопці відпочивають у літній кухні, де давно вже немає ні вікон, ні дверей. Один з артилеристів розповів, чи були в них нещодавно дуже вдалі влучання.

Кажуть, що цілу колону російських танків "розібрали". Скільки було танків? А біс його знає! Біда артилеристів у тому, що ми не бачимо одразу результати своєї роботи. Снаряд вилетів десь за пагорб, а куди влучив – не видно. Потім тільки наша піхота скидає нам відео з дрона, як танки російські горять чи фото розбомбленої позиції ворога. Також зі спостережних постів нам ще повідомляють про результат. Звичайно чекаємо такі повідомлення, хочемо побачити як же ми відпрацювали,

– заявив Володимир.

Як працюють українські артилеристи / фото 95 окрема десантно-штурмова бригада ЗСУ

Нагадаємо, раніше 24 канал зібрав цікаві факти про українських "богів війни".

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