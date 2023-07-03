Артилерія ЗСУ змусила окупантів втікати дорогою в одних трусах: епічне відео

У соцмережах з’явилося епічне відео з російськими військовими, які розбігаються зі своїх позицій в одних лише трусах. Втікаючи від артилерії ЗСУ, вони притримували їх руками.

На кадрах видно, як з подвір'я захопленого домоволодіння в одному з українських населених пунктів вибігли двоє окупантів, щоб врятуватися від артилерійського удару ЗСУ.

Дивіться також Точний удар із "Фагота" спустошив гніздо окупантів: кадри потужної роботи

Росіяни втікали від артилерії ЗСУ в самих трусах

Після удару ЗСУ, з захопленого подвір'я окупанти почали втікати в одних трусах, які чомусь сповзали до низу. Тож російським загарбникам довелося їх притримувати руками.

Чи вдалося окупантам врятуватися – невідомо, адже українська артилерія вдарила і по тому подвір'ї, куди російські загарбники забігли, намагаючись врятувати свої життя.

Як окупанти втікали від артилерії ЗСУ: дивіться відео

Втрати ворога на фронті колосальні