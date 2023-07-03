Артилерія ЗСУ змусила окупантів втікати дорогою в одних трусах: епічне відео
Джерело:NV.ua
У соцмережах з’явилося епічне відео з російськими військовими, які розбігаються зі своїх позицій в одних лише трусах. Втікаючи від артилерії ЗСУ, вони притримували їх руками.
На кадрах видно, як з подвір'я захопленого домоволодіння в одному з українських населених пунктів вибігли двоє окупантів, щоб врятуватися від артилерійського удару ЗСУ.
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Росіяни втікали від артилерії ЗСУ в самих трусах
Після удару ЗСУ, з захопленого подвір'я окупанти почали втікати в одних трусах, які чомусь сповзали до низу. Тож російським загарбникам довелося їх притримувати руками.
Чи вдалося окупантам врятуватися – невідомо, адже українська артилерія вдарила і по тому подвір'ї, куди російські загарбники забігли, намагаючись врятувати свої життя.
Як окупанти втікали від артилерії ЗСУ: дивіться відео
Втрати ворога на фронті колосальні
- За минулу добу Збройні Сили України ліквідували ще 600 російських загарбників. Станом на ранок 3 липня загальні втрати ворога зросли до 230 260.
- Загалом минулий місяць виявився дуже сумним для російських військових. За червень 2023 року втрати російської армії сягнули рекордних показників. Українські воїни перетворили на брухт 56 ворожих засобів ППО та 688 одиниць російської артилерії.
- Крім того, за місяць окупанти втратили близько 20 500 живої сили.