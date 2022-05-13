Українські артилеристи зривають наступальні плани росіян на Донбасі, – Пентагон

Триває 79 доба героїчного протистояння України російським окупантам. Ворог намагається здобути хоч якусь перемогу на Сході, втім українські захисники та захисниці руйнують плани загарбників.

У Пентагоні підтвердили, що українська артилерія "розчаровує" росіян у їхніх спробах просунутись на Донбасі. Йдеться, зокрема, про форсування ворогом річки Сіверський Донець на Луганщині.

Не пропустіть Маріуполь і сам "Азов" вже стали історичною ганьбою для Росії, – екскомандир полку Максим Жорін

Пентагон про українських артилеристів на Донбасі

Високопоставлений представник Пентагону дав коментар виданню CNN. Він зазначив, що між Ізюмом та Слов'янськом йдуть тяжкі бої, втім росіяни не змогли досягнути там великого прогресу. Зокрема, їм не вдалось жодним чином зміцнити свої позиції на північно-східному напрямку.

Разом з тим американський чиновник зазначив, шо Міністерство оборони Сполучених Штатів Америки зафіксувало "поступове" просування російських окупантів у західному напрямку від Попасної.

При цьому представник Пентагону заявив, що "переважна більшість" з 89 гаубичних артилерійських систем, що були передані Сполученими Штатами Україні, нині ефективно застосовуються Збройними Силами України на Сході нашої держави.

Відгуки, які ми отримуємо від українських артилеристів (щодо американських гаубиць М777 – ред. 24 канал), дуже позитивні,

– зазначив чиновник.

До слова, представник Пентагону відзначив, що близько 30 українських військових уже пройшли курс технічного обслуговування американських гаубиць М777, а ще 17 перебувають на двотижневому курсі навчання. При цьому він додав, що ще раніше 370 українських захисників та захисниць навчились ними володіти.

Ситуація на Донбасі 13 квітня: зведення Генштабу

У генштабі ЗСУ повідомили, що станом на 18:00 13 травня обстріли росіян на Донбасі тривали. Ворог намагався просунутись, втім здебільшого не мав жодного успіху. Зокрема, невдалими були наступи росіян на Лиманському, Бахмутському та Авдіївському напрямках, зокрема спроби штурму низки населених пунктів.

Разом з тим противник здійснював артилерійські обстріли у районах населених пунктів Нова Дмитрівка і Краснопілля. Авіаударів ворог завдавав по районах населених пунктів Долина та Адамівка.

На Донецькому і Таврійському напрямках російські окупанти намагались встановити контроль над населеними пунктами Новоселівка Друга, Мар'їнка, Кам'янка і Новомихайлівка. Тривають намагання ворога блокування українських сил у Маріуполі, у районі заводу "Азовсталь".

Резніков заявив, що війна перейшла у нову довготривалу фазу: дивіться відео