Українські бійці змусили бригаду окупантів повернутись назад у Росію
Джерело:пресслужба Генштабу ЗСУ
Росія продовжує активні атаки для того, щоб пробратись у Харків. Проте українським бійцям вдалось повернути деяких окупантів назад на батьківщину.
Повернулась в Росію мотострілецька бригада. Річ у тім, що саме ці орки отримали значні втрати під Харковом.
До теми Росія напала на Україну: хронологія основних подій 2 тижня війни
Відновлюються у хуторі в одній із російських областей
Ворог повернувся у Росію – Бєлгородську область. Там вони мають відновлювати боєздатність після відсічі українських воїнів.
Мовиться про підрозділи 25-ої окремої мотострілецької бригади 6 загальновійськової армії. Це з'єднання Сухопутних військ Збройних сил Росії у Західному військовому окрузі.
Саме цей підрозділ залишив зону бойових дій після невдачі та жертв серед своїх. Наразі загарбники відступили і чекають у хуторі Нехотіївка.
Оперативна інформація рятує життя. Читайте наш телеграм, там ми зараз найшвидші. Цілодобово!