Коли українські біженці повернуться додому: експерт назвав важливі чинники
2 серпня 2022 , 22:30Читать новость на русском
Джерело:НВ
Українці були змушені покинути свої домівки через війну, яку розв'язала росія. Вони знайшли тимчасовий притулок в різних країнах світу.
Коли українські біженці повернуться додому
Дедалі частіше виникає питання, чи повернуться українські біженці додому, і за яких умов. Про це розповів експерт з довгострокових стратегій та учасник Несторівської групи інтелектуалів Євген Глібовицький.
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Експерт назвав три чинники, які впливатимуть на повернення українських біженців з-за кордону:
- Основний чинник – це закінчення війни. Якщо війна закінчиться так, що буде зрозуміло, що мир стабільний, то багато хто буде готовий повертатися. Якщо ж мир, на їхню думку, буде нестабільним і зберігатиметься значна стратегічна невизначеність, то вони залишатимуться в ЄС.
- Другим чинником експерт назвав тривалість війни – "скільки зим перезимують українці, перш ніж вони зможуть повернутися". Глібовицький додав, що чим більше сезонів вони проведуть за кордоном, тим менше буде бажання повертатися.
- Крім того, Глібовицький припустив, що багато європейських країн створять приховані інструменти для утримання українців (податкові кредити, освітні можливості тощо). Мовиться здебільшого про жінок з дітьми. У такий спосіб держави захочуть розв'язати свої демографічні проблеми.
Глібовицький підкреслив, що можуть бути й інші фактори, які вплинуть на рішення українських біженців про повернення додому.
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