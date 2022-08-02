Коли українські біженці повернуться додому: експерт назвав важливі чинники

Українці були змушені покинути свої домівки через війну, яку розв'язала росія. Вони знайшли тимчасовий притулок в різних країнах світу.

Коли українські біженці повернуться додому

Дедалі частіше виникає питання, чи повернуться українські біженці додому, і за яких умов. Про це розповів експерт з довгострокових стратегій та учасник Несторівської групи інтелектуалів Євген Глібовицький.

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Експерт назвав три чинники, які впливатимуть на повернення українських біженців з-за кордону:

Основний чинник – це закінчення війни. Якщо війна закінчиться так, що буде зрозуміло, що мир стабільний, то багато хто буде готовий повертатися. Якщо ж мир, на їхню думку, буде нестабільним і зберігатиметься значна стратегічна невизначеність, то вони залишатимуться в ЄС. Другим чинником експерт назвав тривалість війни – "скільки зим перезимують українці, перш ніж вони зможуть повернутися". Глібовицький додав, що чим більше сезонів вони проведуть за кордоном, тим менше буде бажання повертатися. Крім того, Глібовицький припустив, що багато європейських країн створять приховані інструменти для утримання українців (податкові кредити, освітні можливості тощо). Мовиться здебільшого про жінок з дітьми. У такий спосіб держави захочуть розв'язати свої демографічні проблеми.

Глібовицький підкреслив, що можуть бути й інші фактори, які вплинуть на рішення українських біженців про повернення додому.

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