До України не повернеться 70% біженців: у Мін'єдності розповіли, які можуть бути наслідки

Мін'єдності прогнозує, що, коли стане безпечно, до України повернеться частина біженців, які залишили державу після початку повномасштабного вторгнення. Водночас будуть і такі, що й надалі проживатимуть за кордоном.

За словами міністра національної єдності Олексія Чернишова, це "не є катастрофою". Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на "Економічну правду".

Дивіться також Одна з країн ЄС впровадить обмеження для українських біженців: хто може втратити виплати

Скільки біженців може повернутися до України

Чернишов каже, що після того, як в Україні буде стабільна безпека, очікується, що в державу повернеться 30% відсотків українців.

Після того, як Україна набуде безпекові заходи, коли безпека в країни стане стабільною, ми очікуємо, що 30% українців повернуться, що вони дуже серйозно розглянуть повернення,

– каже міністр національної єдності.

Однак, додає, що влада розуміє, що значна частина з цих людей не повернеться та залишиться там, де зараз проживає. Міністр каже, що уряд розробляє "певні практичні моделі", які будуть заохочувати українців повертатися до України. Такі нововведення можуть з'явитися вже у 2025 році.

Чернишов також повідомив, що кожного року держава втрачає 300 тисяч людей через причини, які не пов'язані з війною та зазначив, що для післявоєнної відбудови та подвоєння ВВП за 10 років потрібно буде залучити від 3,1 до 4,2 мільйона репатріантів та іммігрантів.