Українські далекобійні дрони вже летять на відстань 1750 кілометрів, – Зеленський

Володимир Зеленський звернувся з нагоди Дня українського зброяра. Президент розповів про успіхи українського оборонного сектора.

Звернення Володимир Зеленський традиційно поширив у своєму телеграм-каналі.

Що сказав Зеленський про українські далекобійні дрони 13 квітня?

Президент підкреслив, що за чотири роки Україна збудувала нову оборонну індустрію, – "масштабну, дієву, в усіх сенсах вражаючу". Зброя для нашої держави є інструментом, щоб обороняти незалежність, й аргументом, щоб вибороти свій мир.

Усі бачать історичну далекобійність наших дронів – на відстані 1750 кілометрів від нашого кордону. Буде більше. Це не про рекорди, а про справедливість, яка знайде зло будь-де у світі, і наші "Січень", "Лютий", "Морок", "Барс", "Обрій", FP – докази цьому,

– сказав лідер держави.

Українські далекобійні дрони / Інфографіка H I Sutton

Про яку зброю сказав Зеленський? Про дрон "Січень" з відкритих джерел нічого не відомо. Заява Зеленського – перша згадка про можливу нову розробку. Під "Обрієм" Зеленський міг мати на увазі детектор дронів Obriy 1.3 або симулятор місій БпЛА.

Окрім цього, президент повідомив, що вперше в історії російсько-української війни ворожу позицію було взято виключно безпілотними платформами – НРК та дронами.

Важливо! Військовий експерт, засновник БО "Реактивна пошта" Павло Нарожний розповідав 24 Каналу, що ракета-дрон "Барс" може атакувати певні військові об'єкти неподалік Москви.

Які російські міста розташовані за 1750 кілометрів від України?

Так далеко від України Урал, зокрема Єкатеринбург і Челябінськ.