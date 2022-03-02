Українські депутати знову звернулись до Червоного Хреста
Джерело:пресслужба Верховної Ради
Депутати вчергове звернулись до Червоного Хреста. Вони просять забезпечити "зелені коридори" для вивезення хворих.
Мовиться про вивезення з тимчасово окупованих Росією територій. Зокрема, про це просять нардепи Комітету з питань охорони здоров'я.
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Україна направить відповідний лист до Червоного Хреста. Рішення про це депутати одноголосно підтримали на засіданні Комітету.
Також народні обранці направлять лист-прохання до Червоного Хреста і ВООЗ щодо надання Україні гуманітарної допомоги. Мовиться про ліки та медобладнання.
Звернення дозволять нам активізувати співпрацю з міжнародними "медичними" організаціями. На результат очікуємо вже найближчим часом,
– заявив голова Комітету.
Нагадаємо, що "зелений коридор" – це спосіб спрощеного контролю на митниці, де люди негласно підтверджують те, що у них немає нічого забороненого. Комітет намагається організувати "зелений коридор" для евакуації мирного хворого населення окупованого Донбасу.
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