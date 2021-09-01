Українські десантники випробували американські парашутні системи
1 вересня 2021 , 16:08Читать новость на русском
У Житомирі 1 вересні десантники випробували літак АН-26 під американські парашутні системи Т-11. Випробування тривали у три етапи.
У випробуваннях взяли участь військовослужбовці 199 навчального центру Десантно-штурмових військ та інструктори з повітрянодесантної підготовки. Також залучили бригаду транспортної авіації імені Майбороди.
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Як відбувалися випробування
- Особовий склад десантував на висоті 600 метрів зі швидкістю літака 230 кілометрів на годину;
- відпрацювали дії при випадку зависання парашутиста за літаком АН-26 та використання рятувальної парашутної системи Т-11;
- військові десантували на висоті 600 метрів при швидкості 277 кілометрів на годину.
Українські десантники випробували американські парашутні системи / Фото 199-го навчального центру Десантно-штурмових військ