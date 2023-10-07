Підіграли злочинцям: у Білорусі іноземні дипломати зустрілися з депортованими з України дітьми

Окупанти депортували до Білорусі понад 2 тисячі українських дітей. На жаль, ця цифра постійно зростає. Тим часом до дітей, яких силоміць утримує режим Лукашенка, привели іноземних дипломатів. Ті погодилися взяти участь у цьому цинічному фарсі.

Катерина Рашевська заявила, що участь у так званій "зустрічі" взяли представники Зімбабве, Індії, Катару, КНР, Куби, Монголії, ОАЕ, Росії, Сирії, а також Палестини. Їм привели дітей, депортованих з Лисичанська та Сєвєродонецька. Українським малюкам фактично влаштували допит "за довгим столом".

Зверніть увагу Як і Путіна, судитимуть на трибуналі: Європарламент закликав МКС видати ордер на арешт Лукашенка

До пропагандистського заходу долучилися службовці з Білорусі, Союзної держави та СНД. Інші держави оголосили бойкот та відмовилися брати участь у заході, проведення якого не відповідає принципу найкращих інтересів дитини та має на меті виключно легітимізацію міжнародних протиправних діянь,

– мовиться у повідомленні.

Під час зустрічі підтвердили, що українським дітям нав'язують російське громадянство. Окрім того, стало відомо, що білоруси можуть "брати" дітей до себе.

. Зокрема, співають маразматичні пісеньки, щоб "Путін процвітав і взяв під свій контроль всю Україну". У мережі опублікували жахливі кадри.

Також частину депортованих українських дітей відправляють до Росії. Там їх дозволяють всиновлювати громадянам країни-терористки.