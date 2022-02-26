Українські діти залишили окупантам свої "мітки": чарівне фото
26 лютого 2022 , 17:16Читать новость на русском
Джерело:фейсбук Юрія Чигирина
Росія цинічно почала війну в Україні. Ворог залишає мітки на дорогах, щоб бачити, куди рухатися вночі. Проте Збройні сили України відбивають атаки РФ, а українські діти залишають окупантам свої "мітки".
Маленькі українці намагаються підтримати військових. Вони намалювали на асфальті карту України та написали, що ми переможемо.
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"Вустами дитини глаголить істина!", – підписав фото автор посту.
На малюнку зображено карту України разом з окупованим Кримом, а також є напис – "Україна переможе".
Українські діти залишили російським окупантам свої "мітки" / Фото Юрія Чигирина
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