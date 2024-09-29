Українські дрони атакували арсенал зберігання ракет у Волгоградській області

В ніч на 29 вересня в результаті спільної операції ГУР, ССО, СБУ, СЗР та ЗСУ було уражено арсенал зберігання ракет, боєприпасів та вибухових матеріалів 1-го розряду в селищі Котлубань Волгоградської області Росії.

За інформацією джерел 24 Каналу в українській розвідці, арсенал був атакований близько 2:30 ночі 29 вересня за допомогою 120 ударних дронів-камікадзе різних типів українського виробництва. Відстань до цілі – понад 600 кілометрів.

Читайте також Росію масовано атакували дрони: горить склад боєприпасів, вибухи біля аеродрому

У Волгоградській області атакували арсенал зберігання ракет

Як повідомляють російські пабліки у соцмережах, в районі влучання було чутно гучні вибухи, після чого розпочалася масштабна пожежа.

Внаслідок влучання було уражено місця зберігання боєприпасів та ракетного озброєння, що спричинить нестачу боєприпасів у забезпечення підрозділів російської армії.

Раніше голова Центру протидії дезінформації РНБО Андрій Коваленко заявляв, що на складі російські загарбники зберігали частину іранської балістики та пускові установки до неї.

До речі, влада Котлубані також підтвердила удар по військовій частині. Голова селища Ігор Давиденко визнав атаку БпЛА та порадив за більш детальною інформацією звернутися до військових.