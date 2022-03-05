Українські герої збили російський бойовий вертоліт: епічне відео

Українські захисники збили російський бойовий вертоліт. Епічні кадри вже підкорили мережу.

Відео поділилася пресслужба Генштабу ЗСУ. Допис відразу ж почав збирати вподобайки та "сердечка".

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Так гинуть російські окупанти! Цього разу у вертольоті! #stoprussia Бий загарбників! Разом переможемо!,

– мовиться у повідомленні.

Українські герої збили російський бойовий вертоліт: дивіться відео

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