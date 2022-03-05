Українські герої збили російський бойовий вертоліт: епічне відео
5 березня 2022 , 11:01Читать новость на русском
Джерело:фейсбук Генерального штабу ЗСУ
Українські захисники збили російський бойовий вертоліт. Епічні кадри вже підкорили мережу.
Відео поділилася пресслужба Генштабу ЗСУ. Допис відразу ж почав збирати вподобайки та "сердечка".
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Так гинуть російські окупанти! Цього разу у вертольоті! #stoprussia Бий загарбників! Разом переможемо!,
– мовиться у повідомленні.
Українські герої збили російський бойовий вертоліт: дивіться відео
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