Українські герої збили російський бойовий вертоліт: епічне відео

5 березня 2022 , 11:01
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Джерело:

фейсбук Генерального штабу ЗСУ

Українські захисники збили російський бойовий вертоліт. Епічні кадри вже підкорили мережу.

Відео поділилася пресслужба Генштабу ЗСУ. Допис відразу ж почав збирати вподобайки та "сердечка".

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Так гинуть російські окупанти! Цього разу у вертольоті! #stoprussia Бий загарбників! Разом переможемо!,
– мовиться у повідомленні.

Українські герої збили російський бойовий вертоліт: дивіться відео

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Автор: Мар'яна Бекало