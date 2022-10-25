Українські хакери зламали телебачення ворога: що "крутили" росіянам

У Новосибірську телебачення на короткий час перестало транслювати пропаганду. Це завдяки роботі українських хакерів.

Про це 25 жовтня розповіли у Центрі стратегічних комунікацій ЗСУ. Зазначили, що це трапилося приблизно о 14:00.

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"Замість звичного лайна від пропагандистів тривалий час транслювалось звернення ЗСУ до армії агресора з пропозицією здаватись в полон і протистояти насильницькій мобілізації", – написали у Центрі.

Звернення від ЗСУ

Захисники звернулися до армії окупантів. Вони опублікували відео 24 жовтня. Там мовиться, що Україна ніколи не загрожувала Росії. Відтак, росіяни беруть участь у воєнних злочинах свого керівництва.

Щоденно вас кидають на забій. Для командування ви розхідний матеріал, втрати ніхто не рахує. Запитайте себе за що ви воюєте? За страх Путіна втратити владу? Україна ніколи не погрожувала Росії. Ви воюєте не з НАТО, – сказали військові.

Наголосили, що у загарбників є шанс зберегти своє життя. Для цього потрібно здатися в полон. Українські військові гарантують для росіян дотримання Женевських конвенцій, надання медичної допомоги та можливість зідзвонюватися з рідними.

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