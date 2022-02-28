Українські хакери зламали сайт Кремля, – радник глави МВС

Українські хакери в неділю, 27 лютого, зламали сайт Кремля та оприлюднили всю його телефонну базу.

Про це повідомив радник міністра внутрішніх справ Вадим Денисенко з ефірів одного з українських телеканалів.

Зверніть увагу Злив російської бази даних – це лише початок, – радник Світового банку з кібербезпеки

"Вчора ввечері (28 лютого – 24 канал) ми здійснили ще одну ініціативу – спільно з "Кіборгами-спам України" було зламано сайт Кремля і ми у вільний доступ на чат-боті "Влада РФ" виклали повністю всю телефонну базу Кремля", – сказав Денисенко.

Атаки хакерів Anonymous

Як відомо, кібервійну Кремлю оголосила також відома у всьому світі група хакерів Anonymous. Вони, зокрема, повалили сайти міноборони Росії та Білорусі, урядовий сайт Чечні, а також зламали російські канали, де транслювали українську музику.

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