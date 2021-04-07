Українські хлібокомбінати приватизують: оголосили перший аукціон – список

Фонд держмайна передасть на приватизацію 7 проблемних державних комбінатів хлібопродуктів. Вже оголосили перший аукціон з приватизації Дунаєвецького комбінату хлібопродуктів.
Джерело:Фонд Держмайна
Так, 7 квітня на продаж виставлять "Дунаєвецький комбінат хлібопродуктів" у Хмельницькій області. Аукціон відбудеться 7 травня.
Увага Україна отримала перший мільярд від приватизації у 2021 році
Зазначається, що стартова ціна на актив складає 187,6 мільйона гривень, а прийом заявок на участь триватиме до 6 травня.
Що підлягає приватизації
Загалом до Фонду передали 7 комбінатів хлібопродуктів:
- 3 з яких – вже не працюють;
- 4 – працюють.
"Загальна потужність зберігання – 634 тисяч тонн, це приблизно 1% потужності всіх елеваторів, які є в Україні", – сказав заступник Голови Фонду Тарас Єлейко під час засідання комітету.
Цікаво Чому збиткові держпідприємства приносять прибутки після приватизації: опитування
Список хлібкомбінатів:
Серед чинних хлібокомбінатів, які підлягають приватизації:
- Новопокровський у Харківській області;
- Неполоковецький у Чернівецькій;
- Дунаєвецький у Хмельницькій області;
- Радивилівський на Рівненщині
Серед тих, що не працюють і майно яких повністю заарештовано:
- Полтавський;
- Івано-Франківський;
- Ніжинський,
Голова Фонду Дмитро Сенніченко додав, що за інформацією Служби безпеки України, у 2018 – 2019 роках в ці 7 комбінатів не здійснювалося достатньо інвестицій і їх довели до банкрутства.
На них було багато крадіжок, є кримінальні справи, арешти майна і значні борги. Сподіваємося, що приватний власник наведе порядок,
– додав Сенніченко.
За його словами, у першому півріччі 2021 року планують приватизувати 3 підприємства. Насамкінець на аукціони виставлять найбільш проблемні КХП.