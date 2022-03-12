Українські ІТ-компанії пожертвували понад 24 мільйони доларів на підтримку України

ІТ-бізнес продовжує працювати та фінансово підтримувати ЗСУ та державу загалом. Лише за перші 10 днів війни спеціалісти зібрали 24,5 мільйона доларів.

Найбільше IT-спеціалісти перерахували на гуманітарні потреби. Про це повідомили в Мінцифри 12 березня.

Зверніть увагу Донька Кузьми відновила благодійний фонд імені батька: вона допомагає військовим і цивільним