Українські ІТ-компанії пожертвували понад 24 мільйони доларів на підтримку України

12 березня 2022 , 11:22
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Джерело:

Мінцифра

ІТ-бізнес продовжує працювати та фінансово підтримувати ЗСУ та державу загалом. Лише за перші 10 днів війни спеціалісти зібрали 24,5 мільйона доларів.

Найбільше IT-спеціалісти перерахували на гуманітарні потреби. Про це повідомили в Мінцифри 12 березня.

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За підрахунками ІТ Ukraine Association, впродовж перших 10 днів війни українські ІТ-компанії зібрали:

  • 12,1 мільйона доларів на гуманітарні цілі;
  • 6,1 мільйона доларів на підтримку ЗСУ;
  • 6,3 мільйона доларів податків авансом.

Також ІТ-компанії підтримують волонтерські ініціативи: збирають кошти за кордоном, постачають загони тероборони медикаментами, засобами захисту та комп'ютерним обладнанням і створюють онлайн-платформи для пошуку житла, допомоги армії.
– мовиться в повідомленні.

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Автор: Марта Кушка