Українські КАБи вже випробовують, – Defence Express

Україна не тільки шукає способи протидії КАБам, але й розробляє свої. Цікаво, що українські УМПК на вигляд такі ж, як і російські. І це цілком свідомий крок.

Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Defence Express.

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Що відомо про українські КАБи

Їх розробляє конструкторське бюро "Медоїд". Комплект уже на стадії випробування. Зокрема, український КАБ успішно скинули з фронтового бомбардувальника Су-24 під час горизонтального польоту. Та попереду ще близько десятка випробувань.

До того ж усе впирається у гроші: перед тим, як почати серійне виробництво, потрібно багато грошей. Вартість одного виробу – близько 1 200 000 гривень, або 25 тисяч доларів. Водночас українські військові потребують близько ста далекобійних бомб на день. Вітчизняні вироби в будь-якому випадку дешевші за імпорт.

Модуль планування та управління під 500-кілограмову бомбу – власної розробки. Розроблені крила легко одягаються на бомбу. Там немає ніяких проблем, щоб під'єднати. Лише декілька хвилин. До виготовлення залучені вітчизняні підприємства. Модуль навігації свій, проте зараз є рішення протестувати на нашому виробі нову розробку однієї з провідних французьких компаній – аби забезпечити максимальну невразливість та стійкість в умовах РЕБ. Але є ще деякі деталі, які ми все ж таки змушені ввозити з-за кордону,

– говорять представники КБ.

Випробування українського КАБа: дивіться відео

Зараз український КАБ вже здійснює плануючий політ на 60 кілометрів і вражає визначену ціль. Але опрацьовують рішення, які дозволять уражати цілі на дальності 80 кілометрів.

Зовнішній вигляд російського УМПК повторили, щоб не витрачати час на пошук нових рішень. Та "начинка", звісно, різна.