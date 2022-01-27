Українські миротворці знищили базу бойовиків у ДР Конго: видовищне відео з вертольота

Українські миротворці знищили військову базу бойовиків в Демократичній Республіці Конго. Все для захисту цивільного населення.

Місія ООН доручила українським військовим вдарити по розвіданим цілям противника за допомогою вертольотів Мі-8 в районі міста Бунія.

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Як відбувалась операція

Під час виконання бойового завдання українські пілоти здійснили постріли некерованими авіаційними ракетами та використали теплові пастки. Таким чином змогли уникнути ймовірної атаки бойовиків.

Відтак усі цілі вдалось знищити. Зазначили, що такі бойові завдання є звичними для пілотів, бо це входить до основних завдань українського національного контингенту в ДР Конго.

Бойовики у Конго активізувались

Так, повстанці нападають на населені пункти в провінції Північне Ківу. На жаль, мирне населення продовжує гинути.

Бойовики з терористичного угруповання "Альянс демократичних сил" дедалі частіше грабують і спалюють місцеві поселення.

Через це президент ДР Конго Фелікс Чисекеді звернувся до уряду Уганди з проханням спільно протидіяти злочинам. Спільна операція щодо боротьби з терористами триває від грудня, але відсутність інфраструктури і гірська місцевість перешкоджає зусиллям.



Миротворці знешкодили базу бойовиків / Фото з фейсбуку 18 окремого вертолітного загону ДР Конго

Що відомо про українську місію у ДР Конго

18 окремий вертолітний загін виконує завдання у складі Місії ООН зі стабілізації у ДР Конго з 2012 року. Контингент виконує низку завдань. Зокрема, транспортні перевезення, вогневу підтримку наземних сил, повітряне супроводження, пошуково-рятувальні операції.

Наразі триває 12 ротація. У ДР Конго перебувають 246 військовослужбовців України.



Місцевість, де проводили спецоперацію / Фото з фейсбуку 18 окремого вертолітного загону ДР Конго



Приблизне місце бази / Фото з фейсбуку 18 окремого вертолітного загону ДР Конго