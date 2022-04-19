Українські та молдовські прикордонники відновили спільні патрулювання на кордоні
Джерело:ДПСУ
Військові прикордонних служб України та Молдови на плавзасобах по Дністру проводять перевірку берегів річки та островів.
Відповідну інформацію 19 квітня опублікували в пресслужбі ДПСУ, показавши цікаві фотографії.
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Українські та молдовські прикордонники відновили спільні патрулювання державного кордону,
– вказують у відомстві.
Практика спільних патрулів на лінії розмежування запроваджена ще у 2012 році в рамках Міжурядової угоди та Протоколу прикордонних відомств обох країн.
Однак через вторгнення Росії на територію України одночасні перевірки місцевості призупинили.
Українські та молдовські прикордонники відновили спільні патрулювання на кордоні / Фото ДПСУ
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