Військові прикордонних служб України та Молдови на плавзасобах по Дністру проводять перевірку берегів річки та островів.

Відповідну інформацію 19 квітня опублікували в пресслужбі ДПСУ, показавши цікаві фотографії.

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Українські та молдовські прикордонники відновили спільні патрулювання державного кордону,

– вказують у відомстві.

Практика спільних патрулів на лінії розмежування запроваджена ще у 2012 році в рамках Міжурядової угоди та Протоколу прикордонних відомств обох країн.

Однак через вторгнення Росії на територію України одночасні перевірки місцевості призупинили.



Українські та молдовські прикордонники відновили спільні патрулювання на кордоні / Фото ДПСУ

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