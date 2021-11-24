Українські моряки вчилися протидіяти диверсіям: фото навчань

У пункті базування Одеса та в акваторії Чорного моря пройшли заняття з організації протипідводної диверсійної оборони. У навчаннях взяли участь командири дивізіонів, начальники штабів та керівництво флотилії.

Заняття провели у межах підсумовування діяльності Збройних сил України за 2021 рік. Захід проходив під безпосереднім керівництвом командувача Військово-Морських сил контрадмірала Олексія Неїжпапи.

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ЗСУ провели антидиверсійні навчання

Тренувалися військові у пункті базування Одеса та в акваторії Чорного моря. Там провели інструкторсько-методичне заняття "Організація протипідводної диверсійної оборони пунктів базування".

У ньому взяли участь командири дивізіонів, начальники штабів та керівництво флотилії.

Мета та результати занять

За словами Неїжпапи, основною метою заходу стало обговорення з командирами дивізіонів проблемних питань щодо організації протидиверсійної оборони та шляхів їхнього розв'язання.

Такі навчання є надзвичайно корисними. Наприклад, за результатами торішнього інструкторсько-методичного заняття було ухвалене відповідне рішення щодо змін у системі протидиверсійної оборони національного флоту,

– додав контрадмірал.

Командувач ВМС висловив сподівання, що у результаті цих навчань також будуть реальні пропозиції щодо покращення протидиверсійної оборони.

За командою керівника навчання екіпажі кораблів і катерів приступили до відпрацювання протидиверсійних навчально-бойових завдань. Керівникам підрозділів продемонстрували порядок виконання завдань протипідводно-диверсійної оборони пунктів базувань. Також розглянули нові способи та методи пошуку підводних диверсантів, застосування зброї проти них.

Командир флотилії ВМС ЗС України капітан 1 рангу Юрій Федаш розповів, що створили декілька навчальних груп. Вони почергово переходили з одного навчального місця до іншого, де їм показували роботу розрахунків на постах з висвітлення надводної та підводної ситуації, водолазного і плавпостів та берегового патруля.

Українські моряки провели протидиверсійні навчання: Фото АрміяInform

Уривок з допису ВМС ЗСУ:

У рамках підбиття підсумків діяльності Збройних Сил України за 2021 рік у пункті базування Одеса та в акваторії Чорного моря було проведено інструкторсько-методичне заняття "Організація протипідводної диверсійної оборони пунктів базування". Захід проходив під безпосереднім керівництвом командувача Військово-Морських Сил Збройних Сил України контрадмірала Олексія Неїжпапи.

Заняття проводилося з командирами дивізіонів, начальниками штабів та керівництвом флотилії.

Основною метою заходу стало обговорення з командирами дивізіонів проблемних питань щодо організації протидиверсійної оборони ВМС ЗС України та шляхів їх розв’язання. Такі навчання є надзвичайно корисними. Наприклад, за результатами торішнього інструкторсько-методичного заняття було ухвалене відповідне рішення щодо змін у системі протидиверсійної оборони національного флоту. За рік вона пройшла повну апробацію. Сподіваюся, що у результаті цих навчань ми також отримаємо реальні пропозиції щодо покращення протидиверсійної оборони, – зазначив контрадмірала Олексій Неїжпапа.

За командою керівника навчання екіпажі кораблів і катерів приступили до відпрацювання протидиверсійних навчально-бойових завдань. Під час нього керівникам підрозділів продемонстрували порядок виконання завдань протипідводно-диверсійної оборони пунктів базувань. Також були розглянуті нові способи та методи пошуку підводних диверсантів, застосування зброї проти них.