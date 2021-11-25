Українські національні авіалінії: Зеленський анонсував створення авіаперевізника

Президент Володимир Зеленський повідомив, що в Україні створять національного авіаперевізника. Україна підписала меморандум про співпрацю з компанією Airbus.

Про це глава держави розповів під час виступу на форумі "Велике будівництво: Авіація. Туризм". Зеленський зазначив, що Україна активно розбудовує аеропорти.

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В Україні створять національного авіаперевізника

В рамках цієї програми ("Велике будівництво" – 24 канал) ми робимо новий крок, потужний крок, про який ми говорили, від обіцянок переходимо до практичної реалізації, це наш національний авіаперевізник,

– сказав Зеленський.

За словами президента, старт програми запланований на 25 листопада. Глава держави наголосив, що Україна готова інвестувати у повітряний флот, завантажувати, як українських виробників, так і світових лідерів авіабудування.

Це – питання іміджу, – президент

Щодо втілення цієї ідеї, то мовиться не лише про збільшення прибутку та пасажиропотоку, а мовиться про питання статусу та іміджу,

– додав глава держави.

Також Зеленський зауважив, що Україна інвестує мільярди гривень в модернізацію регіональних аеропортів: у нові злітно-посадкові смуги, термінали.

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На ринку перевезень усім вистачить місця, – Кубраков

Наші розрахунки доводять, що ринок буде зростати. Нам всім точно вистачить місця, ми будемо обережні і не намагатимемось жорстко конкурувати з нашим приватним бізнесом,

– запевнив Кубраков.

Міністр нагадав, що за останні 2 роки Україна зіткнулась з кількома масштабними випадками евакуації громадян – під час пандемії та з Афганістану. Національний авіаперевізник дозволить швидше реагувати на такі виклик.

Бізнес-план проєкту уже розробили, допомогу у розробці надають французькі консультанти.

Що відомо про меморандум:

Як інформує Інтерфакс-Україна, документ передбачає придбання або лізинг 22 літаків.

Мовиться про 6 малих вузькофюзеляжних літаків, 12 середніх вузькофюзеляжних та 6 широкофюзеляжних.

В меморандумі розроблений алгоритм співпраці між французькою та українською стороною.

Міністр інфраструктури Олександр Кубраков підписав меморандум з компанією Airbus щодо створення перевізника.

Дивіться фото з виступу Зеленського та підписання меморандуму/ Фото Валентини Поліщук, 24 канал:

Дивіться відео з виступу президента Зеленського: