Українські національні авіалінії: Зеленський анонсував створення авіаперевізника
Джерело:24 канал
Президент Володимир Зеленський повідомив, що в Україні створять національного авіаперевізника. Україна підписала меморандум про співпрацю з компанією Airbus.
Про це глава держави розповів під час виступу на форумі "Велике будівництво: Авіація. Туризм". Зеленський зазначив, що Україна активно розбудовує аеропорти.
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В Україні створять національного авіаперевізника
В рамках цієї програми ("Велике будівництво" – 24 канал) ми робимо новий крок, потужний крок, про який ми говорили, від обіцянок переходимо до практичної реалізації, це наш національний авіаперевізник,
– сказав Зеленський.
За словами президента, старт програми запланований на 25 листопада. Глава держави наголосив, що Україна готова інвестувати у повітряний флот, завантажувати, як українських виробників, так і світових лідерів авіабудування.
Це – питання іміджу, – президент
Щодо втілення цієї ідеї, то мовиться не лише про збільшення прибутку та пасажиропотоку, а мовиться про питання статусу та іміджу,
– додав глава держави.
Також Зеленський зауважив, що Україна інвестує мільярди гривень в модернізацію регіональних аеропортів: у нові злітно-посадкові смуги, термінали.
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На ринку перевезень усім вистачить місця, – Кубраков
Наші розрахунки доводять, що ринок буде зростати. Нам всім точно вистачить місця, ми будемо обережні і не намагатимемось жорстко конкурувати з нашим приватним бізнесом,
– запевнив Кубраков.
Міністр нагадав, що за останні 2 роки Україна зіткнулась з кількома масштабними випадками евакуації громадян – під час пандемії та з Афганістану. Національний авіаперевізник дозволить швидше реагувати на такі виклик.
Бізнес-план проєкту уже розробили, допомогу у розробці надають французькі консультанти.Зверніть увагу! Міністр інфраструктури Олександр Кубраков підписав меморандум з компанією Airbus щодо створення перевізника.
Що відомо про меморандум:
- Як інформує Інтерфакс-Україна, документ передбачає придбання або лізинг 22 літаків.
- Мовиться про 6 малих вузькофюзеляжних літаків, 12 середніх вузькофюзеляжних та 6 широкофюзеляжних.
- В меморандумі розроблений алгоритм співпраці між французькою та українською стороною.
Дивіться фото з виступу Зеленського та підписання меморандуму/ Фото Валентини Поліщук, 24 канал:
Дивіться відео з виступу президента Зеленського: