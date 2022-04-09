Українські оборонці ліквідували вже 19 100 окупантів

9 квітня 2022 , 09:01
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Джерело:

Міністерство оборони України

Збройні сили України знищили уже 19 100 російських окупантів. Ворог також втратив сотні одиниць техніки.

У Міністерстві оборони України повідомили про загальні бойові втрати противника станом на 9 квітня та наголосили, що підрахунок ускладнюється високою інтенсивністю бойових дій. 

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Бойові втрати ворога

  • особового складу – 19100 осіб,
  • танків — 705 одиниць,
  • бойових броньованих машин – 1895 одиниць,
  • артилерійських систем – 335 одиниць,
  • РСЗВ – 108 одиниць,
  • засоби ППО – 55 одиниць,
  • літаків – 151 одиниця,
  • гелікоптерів – 136 одиниць,
  • автомобільної техніки – 1363 одиниць,
  • кораблі – 7 одиниць,
  • цистерн з ПММ – 76 одиниць,
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня – 112.
  • спеціальна техніка – 25.
  • пускові установки ОТРК/ТРК – 4. 


Бойові втрати Росії станом на 9 квітня / Фото Міністерство оборони

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Автор: Анастасія Лукашевська