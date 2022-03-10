Українські оборонці зупинили наступ росіян на всіх напрямках

Наші захисники 10 березня зупинили наступ російських окупантів на всіх напрямках. У росіян немає успіхів.

Так, орки безуспішно намагаються втримати зайняті рубежі та позиції.

Важливо Українські оборонці звільнили село Мощун під Києвом та відбили атаку ворога

У Генштабі попередили, що ворог з метою введення в оману підрозділів ЗСУ розпочав позначати себе жовтою стрічкою на рукаві. Проте, для ідентифікації приналежності до росіян, жовта стрічка також кріпиться на ногу. Треба бути уважними.



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