Українські оборонці звільнили село Мощун під Києвом та відбили атаку ворога
Джерело:Генштаб ЗСУ
У Генштабі ЗСУ розповіли останні новини з фронту. Наша армія з кожним днем здобуває нові успіхи.
Зокрема, у Генштабі розповіли, що відбувається у напрямку Києва. Там є успіхи.
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До Києва можуть проникати диверсанти
У Генштабі попереджають: не виключена підготовка та проникнення диверсійно-розвідувальних груп противника в Київ. Вони можуть бути під виглядом евакуйованих жителів окупованих населених пунктів.
Силами оборони України відбито спробу форсування противником річки Ірпінь в районі населеного пункту Мощун, противника відкинули, населений пункт звільнили,
– мовиться у повідомленні.
ЗСУ наголошують, що ведуть активну оборону.
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