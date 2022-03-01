Українські оператори заблокували зв'язок окупантам: росіяни можуть відбирати телефони в людей

Українські оператори відключили зв’язок окупантам. Вони заблокували доступ телефонів з російськими номерами до своїх мереж. Тепер вороги шукатимуть спосіб для зв'язку.

У Міноборони наголосили, що зв'язок – один з ключових елементів ведення ефективних бойових дій. Проте росіяни, які не матимуть можливості дзвонити з власних телефонів, відбиратимуть їх в населення.

До теми Росія напала на Україну: хронологія основних подій

Треба одразу блокувати телефон

Закликаємо українців, у яких відібрали мобільний телефон представники ворожих військ, якомога швидше повідомити про це оператора та попросити заблокувати вкрадений телефон. Ми розуміємо, що зробити це, коли забрали телефон, непроста задача,

– розповіли у Міноборони.

У Міноборони радять одразу знайти сусідів або знайомиї, у яких є телефон, можна скористатись стаціонарним апаратом. Головне – заблокувати номер, бо від цього залежить безпека нашої держави і життя українців.

Оперативна інформація рятує життя. Читайте наш телеграм, там ми зараз найшвидші. Цілодобово!