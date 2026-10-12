Диверсія у Воронезькій області: АТЕШ вивів з ладу тепловоз і зірвав постачання окупантів

Партизани зуміли вчинити диверсію на залізничному об'єкті росіян. Агенти руху "Атеш" знищили вантажний тепловоз у районі залізничної станції Ліски у Воронезькій області.

Локомотив зазнав пошкоджень, які унеможливлюють його подальшу експлуатацію без капітального ремонту. Про це "Атеш" повідомив у соцмережах.

Що відомо про диверсію?

Члени руху провели успішну операцію на стратегічно важливому об'єкті залізничної інфраструктури Росії. Вони знищили вантажний тепловоз 2ТЕ116У.

Залізничний вузол Ліски є ключовою артерією на головному південному ходу РЖД. Саме через цю станцію прямують ешелони з Поволжя, Уралу та Сибіру в напрямку Валуйок.

Партизани зазначили, що цим маршрутом російське командування безперервно перекидає важку бронетехніку, паливо та тонни боєприпасів для свого угруповання, яке намагається штурмувати українські позиції на Куп'янському напрямку. В умовах гострого дефіциту справних локомотивів пошкодження тепловоза призводить до системних затримок військових вантажів і збоїв у графіку постачання ворожих сил на фронті.

Путін не планує зупиняти війну, незважаючи на величезні втрати, та готує широку мобілізацію. Російську армію та путінський режим необхідно зупинити заради загального блага,

– наголосили в "Атеш".

OSINT-канали повідомляли, що в ніч на 11 жовтня у Володимирській області був атакований дата-центр "Яндекса". Після численних вибухів кілька сервісів компанії перестали працювати.