Українські пілоти найближчим часом розпочнуть навчання на Rafale у Франції, – Зеленський

Україна та Франція готують нові оборонні проєкти, які включатимуть авіацію та спільне виробництво озброєння. Також незабаром українські військові почнуть опановувати французькі винищувачі.

Про деталі телефонної розмови з французьким лідером Емманюелем Макроном повідомив Володимир Зеленський у своєму телеграм-каналі.

Про що говорили Зеленський і Макрон

Сторони обговорили ескалацію російського терору та нагальні потреби української армії у захисті. За словами глави держави, наразі активно готуються нові постачання зброї, які вже скоро прибудуть в Україну.

Окрему увагу під час переговорів приділили посиленню української бойової авіації. Вже найближчим часом українські пілоти вирушать до Франції, де розпочнуть тренування на багатоцільових винищувачах Rafale.

Крім того, команди обох країн продовжують працювати над тим, щоб локалізувати виробництво французьких ракет та авіабомб безпосередньо на території України. Також триває активна підготовка системи FREYJA.

Обговорили, де можемо прискоритись. Домовилися, що поговоримо про все більш детально під час зустрічі,

– зазначив президент.

Нагадаємо, що під час візиту до Києва канцлера Німеччини Фрідріха Мерца сторони домовилися про комплексний пакет підтримки на понад 1,3 мільярда євро. До нього увійдуть кошти на спільне виробництво перехоплювачів для реактивних дронів, далекобійне озброєння та бойові безпілотники.

Також під час цієї зустрічі обговорювали передачу ракет Taurus, від спроб отримати які Україна не збирається відмовлятися.