Українські льотчики уже відпрацьовують на F-16 удари по повітряних та наземних цілях, – Ігнат
Українські льотчики вже почали відпрацьовувати на F-16 тактичні прийоми. Зокрема, удари по повітряних та наземних цілях.
Про це речник Повітряних сил Юрій Ігнаг розповів в етері телемарафону 1 березня, інформує 24 Канал.
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Процес навчання триває. Льотчики відпрацьовують вже тактичні прийоми. Відпрацьовують фактично завдання ударів по повітряних та неземних цілях. Адже важливо навчитись не лише літати на літаках і контролювати повітряний простір. На них треба воювати,
— зазначив речник.
За словами Ігната, наразі також триває підготовка наземного персоналу. Вони вчаться, як обслуговувати літаки F-16 та озброєння цих винищувачів, як його програмувати.
"Ця підготовка потрібна для того, щоб максимально ефективно літак працював в українському небі, знищував повітряні, наземні, ну й надводні цілі", — наголосив речник Повітряних сил.
Крім того, і в Україні готують та адаптовують інфраструкту "на певних майданчиках для того, щоб ці літаки могли застосовуватись з наших літовищ".
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Коли перші F-16 будуть в Україні
- Нещодавно Ігнат пояснював, що партнери готові передати винищувачі Україні "ще на вчора". Але поки що у цьому немає сенсу, їх просто не зможуть використовувати. Та, коли усе буде готово, винищувачі з'являться в Україні.
- Попреедньо у ЗМІ з'явилась інформація, що Україна може очікувати на перші винищувачі вже влітку цього року. Та в Данії наголосили, що остаточні терміни залежать від виконання всіх умов, які необхідні для отримання F-16.