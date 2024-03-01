Українські льотчики уже відпрацьовують на F-16 удари по повітряних та наземних цілях, – Ігнат

Українські льотчики вже почали відпрацьовувати на F-16 тактичні прийоми. Зокрема, удари по повітряних та наземних цілях.

Про це речник Повітряних сил Юрій Ігнаг розповів в етері телемарафону 1 березня, інформує 24 Канал.

Дивіться також У Повітряних силах сказали, які завдання виконуватимуть перші F-16

Процес навчання триває. Льотчики відпрацьовують вже тактичні прийоми. Відпрацьовують фактично завдання ударів по повітряних та неземних цілях. Адже важливо навчитись не лише літати на літаках і контролювати повітряний простір. На них треба воювати,

— зазначив речник.

За словами Ігната, наразі також триває підготовка наземного персоналу. Вони вчаться, як обслуговувати літаки F-16 та озброєння цих винищувачів, як його програмувати.

"Ця підготовка потрібна для того, щоб максимально ефективно літак працював в українському небі, знищував повітряні, наземні, ну й надводні цілі", — наголосив речник Повітряних сил.

Крім того, і в Україні готують та адаптовують інфраструкту "на певних майданчиках для того, щоб ці літаки могли застосовуватись з наших літовищ".

До теми У Повітряних силах сказали, які завдання виконуватимуть перші F-16

Коли перші F-16 будуть в Україні