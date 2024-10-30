У Чечні немає українських полонених: чому Кадиров бреше

Експредставник чеченського батальйону Іслам Бєлокієв вважає, що слова глави Чечні Рамзана Кадирова про українських полонених у Гудермесі є брехнею. Військовий воює на боці України та не довіряє заявам Кадирова.

Іслам Бєлокієв піддає сумніву слова Рамзана Кадирова про українських полонених у Чечні. Про це він розповів у коментарі виданню Кавказ.Реалії.

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Чи є українські полонені у Чечні

Колишній прессекретар чеченського батальйону імені Шейха Мансура припускає, що заявою про утримання полонених у Чечні Кадиров хоче захистити важливі об'єкти від ударів українських дронів.

У Чечні немає українських полонених. Їх утримують в інших регіонах, кадировці іноді їздять туди для зйомок. Лише іноді їх можуть тимчасово, причому лише кілька людей привезти в Чечню для постановочного відео, а потім тут же відвозять назад,

– каже Іслам Бєлокієв.

Бєлокієв зазначає, що невідомо чи справді літальний апарат, який атакував "університет", був запущений Збройними силами України. За цим можуть стояти опоненти нинішнього керівництва республіки всередині Росії.

В організації Every Human Being також вважають, що в Чечні немає українських полонених. Там посилаються на слова звільнених військовополонених і кажуть, що жодного із них не утримували в Чечні. Про випадки, коли для утримання полонених використовувалося би приміщення будь-якого університету, також невідомо.