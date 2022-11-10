ЗСУ зайшли ще в 4 населені пункти на Херсонщині та Миколаївщині: показуємо на карті

Українські захисники та захисниці продовжують крок за кроком звільняти нашу територію. Синьо-жовті прапори замайоріли в ще 4 населених пунктах.

Відповідні відео опублікували у мережі українські військові. Наші захисники звільнили населені пункти на межі Миколаївщини та Херсонщини, один з яких – на березі Дніпровського лиману, повідомляє 24 канал.

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У які населені пункти зайшли українські війська

Збройні Сили України зайшли у село Павлівка на Миколаївщині. Місцеві мешканці з оплесками, обіймами та квітами зустріли наших воїнів.

ЗСУ в Павлівці: дивіться відео

Село розташоване поблизу Снігурівки, про звільнення якої стало відомо раніше.

Павлівка на карті

Крім того, Сили спеціальних операцій звільнили населені пункти Євгенівка та Бобровий Кут – села, неподалік міста Снігурівка на адмінмежі Херсонської та Миколаївської областей. Військові повідомили про успішне звільнення сіл під пісню "Їхали козаки" гурту "Тінь Сонця".

Відео поширила Перша Окрема Бригада Спеціального Призначення імені Івана Богуна.

ССО звільнили Євгенівку та Бобровий Кут: дивіться відео

Євгенівка та Бобровий Кут на карті

Також ЗСУ зайшли у село Станіслав на Херсонщині – населений пункт на березі Дніпровського лиману. Наші військові урочисто підняли український прапор, а місцеві мешканці заспівали гімн України.

ЗСУ в Станіславі: щемливе відео

Станіслав на карті

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DeepState повідомляє про те, що ЗСУ зайшли також і в населений пункт Василівка поблизу Снігурівки, та Олександрівку поблизу Станіслава. Варто відзначити, що офіційних підтверджень від Генштабу щодо всіх вищезгаданих населених пунктів немає.

9 листопада російське командування заявило про відступ з правого берега Херсонщини для нібито зайняття "більш вигідних позицій" та "збереження життів солдатів" на лівому березі.

Українське військово-політичне командування скептично оцінило заяви кремля та закликало не довіряти ворогу, а вірити в Збройні Сили України.

10 листопада ЗСУ звільнили місто Снігурівка Миколаївської області та ще низку населених пунктів. Бої тривають, наші захисники та захисниці крок за кроком повертають українську землю.

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